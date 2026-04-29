Apertura vendita settore ospiti Acerrana – Manfredonia

Da giovedì 30 aprile sarà possibile acquistare i tagliandi per la partita tra Manfredonia e Acerrana, che si disputerà domenica 3 maggio alle ore 15:00 allo stadio Arcoleo di Acerra. La vendita riguarda esclusivamente il settore ospiti e rimarrà aperta fino al giorno della gara. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati o online, secondo le modalità indicate dalla società.

Apertura vendita Settore Ospiti Acerrana – Manfredonia Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che da giovedi 30 Aprile sarà attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Acerrana in programma domenica 3 Maggio alle ore 15:00 allo stadio Arcoleo di Acerra. Dettagli Settore Ospiti:Intero: € 10 (+ commissioni) Modalità d’acquisto:Online sul. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Apertura vendita settore ospiti Acerrana – Manfredonia Notizie correlate Heraclea-Manfredonia, aperta la vendita del settore ospitiIl Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Heraclea in programma giovedì 2... Milan Inter biglietti settore ospiti in vendita da martedìSale l’attesa per il Derby di Milano tra Milan e Inter, in programma nel weekend del 7-8 marzo e valido per la 28ª giornata di Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: SASSUOLO-MILAN: dal 24/4 prelazione abbonati, dal 27/4 parte la vendita libera; Hellas Verona – Lecce: info Settore Ospiti; Atalanta-Genoa: info biglietti; SERIE A ENILIVE | PARMA-PISA: INFO PREVENDITA BIGLIETTI. La carica del Salento a Pisa: settore ospiti subito esaurito, il Lecce giocherà in 12Il settore ospiti dell'Arena Garibaldi ha registrato il sold-out subito dopo l'apertura della vendita, con i tifosi del Lecce pronti a sostenere la squadra nella battaglia per la salvezza ... calciolecce.it Tutte le istruzioni e i dettagli logistici per i tifosi giallorossi in vista della trasferta del 1° maggio alla Cetilar ArenaTutte le istruzioni e i dettagli logistici per i tifosi giallorossi in vista della trasferta del 1° maggio alla Cetilar Arena ... pianetalecce.it A Losanna il progetto pilota per la vendita controllata di cannabis ha permesso di sottrarre oltre due milioni di franchi al mercato nero. Due anni dopo l’apertura del punto vendita uno studio traccia un bilancio più che positivo, per i consumatori in primis, ma an - facebook.com facebook