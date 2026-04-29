Apertura vendita settore ospiti Acerrana – Manfredonia

Da ilsipontino.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 30 aprile sarà possibile acquistare i tagliandi per la partita tra Manfredonia e Acerrana, che si disputerà domenica 3 maggio alle ore 15:00 allo stadio Arcoleo di Acerra. La vendita riguarda esclusivamente il settore ospiti e rimarrà aperta fino al giorno della gara. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati o online, secondo le modalità indicate dalla società.

Apertura vendita Settore Ospiti Acerrana – Manfredonia Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che da giovedi 30 Aprile sarà attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Acerrana in programma domenica 3 Maggio alle ore 15:00 allo stadio Arcoleo di Acerra. Dettagli Settore Ospiti:Intero: € 10 (+ commissioni) Modalità d’acquisto:Online sul. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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