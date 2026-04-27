Manfredonia per la salvezza battere il fanalino di coda Acerrana Ma anche con un pari…

Nel campionato di calcio, il Manfredonia ha affrontato ieri l’Acerrana con l’obiettivo di ottenere una vittoria che garantisse la salvezza diretta. La squadra aveva bisogno di tre punti, ma la partita si è conclusa con un risultato che non ha soddisfatto completamente le aspettative, lasciando aperto il discorso salvezza. La sfida successiva, in programma domenica, sarà decisiva per definire definitivamente la posizione in classifica.

Manfredonia, per la salvezza battere il fanalino di coda Acerrana. Ma anche con un pari. Il Manfredonia ha sciupato nella partita di ieri l’obiettivo salvezza diretta, che potrà essere chiuso nella gara di domenica prossima contro l’Acerrana. Con i tre punti il Manfredonia è salvo senza guardare i risultati degli altri campi e questo è. Manfredonia, per la salvezza battere il fanalino di coda Acerrana. Ma anche con un pari. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, per la salvezza battere il fanalino di coda Acerrana. Ma anche con un pari… Notizie correlate Virgiliani ospiti del fanalino di coda. Mantova, altro esame salvezza: "In campo col coltello tra i denti»La rincorsa alla salvezza del Mantova passa attraverso un nuovo, impegnativo esame. Grifo, la notte per vedere la salvezza. Al Curi sfida al fanalino di coda PontederaLa domenica da spettatore ha rafforzato il concetto: vincere per balzare davanti a tutte e uscire dalla zona play out. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SERIE D Manfredonia-Andria, sfida decisiva per la salvezza: tutte le combinazioni; Il Manfredonia calcio ad un passo dall’obiettivo: la salvezza diretta; Fidelis Andria domani a Manfredonia nelle vesti di arbitro salvezza; Fidelis Andria, 0-0 a Manfredonia che serve a ben poco. SERIE D Manfredonia-Andria, sfida decisiva per la salvezza: tutte le combinazioniIl Manfredonia si gioca tutto davanti al proprio pubblico, in uno stadio che dovrà essere il dodicesimo uomo in campo. statoquotidiano.it Manfredonia Calcio, perchè la salvezza passa dalla gara di domaniManfredonia Calcio, perchè la salvezza passa dalla gara di domani Il Manfredonia, al momento, è pienamente in lotta per la corsa salvezza, anche se, ... ilsipontino.net | Triplice fischio al Miramare. Manfredonia-Fidelis Andria 0-0 | .. / #ManfredoniaFidelisAndria #seried #manfredonia #manfredoniacalcio #onemor - facebook.com facebook