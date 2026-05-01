Accusa da Taranto | voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato iracheno arrestato in Svezia Polizia

La polizia ha arrestato in Svezia un uomo proveniente da Taranto, accusato di aver cercato di costringere la propria figlia a un matrimonio combinato con un uomo iracheno. L’operazione è avvenuta nell’ambito di un’indagine avviata per presunte pressioni e tentativi di coercizione. Un comunicato ufficiale della polizia ha confermato l’arresto e ha fornito dettagli sull’intervento svolto nel sud del paese.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha tratto in arresto nel sud della Svezia un cittadino di nazionalità irachena di 52 anni gravato da Mandato di Arresto Europeo in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto perché ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. La localizzazione e la cattura del soggetto è stata realizzata all’esito di un’attività di coordinamento svolta su...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia Notizie correlate Taranto, violenze e minacce alla figlia per costringerla al matrimonio combinato: arrestato in SveziaLa Polizia di Stato ha arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito di una... Leggi anche: Segregava e picchiava la figlia perché rifiutava il matrimonio combinato: arrestato un 52enne iracheno