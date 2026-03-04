Accoltella il rivale in amore in una lite | 17enne accusato di tentato omicidio

Nella notte, gli agenti del commissariato di Afragola e di Frattamaggiore hanno arrestato un ragazzo di 17 anni accusato di aver accoltellato un rivale in amore durante una lite. L'episodio è avvenuto in una zona di Afragola e il giovane è stato portato in commissariato per le indagini. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Nella notte appena trascorsa gli agenti del commissariato di Afragola unitamente ai colleghi di Frattamaggiore, hanno tratto in arresto il minore P.G.A di anni diciassette anni di Crispano. È accusato di tentato omicidio. Le complesse indagini esperite nell'immediato, hanno ricostruito l'intera storia, ovvero la relazione sentimentale tra una ragazza contesa tra lui e la vittima. Le coltellate sarebbero avvenute alle ore 15 di ieri pomeriggio nella villa comunale di Crispano. I fendenti hanno raggiunto la vittima alla mano destra e ai fianchi. Una storia questa che sarà chiarito davanti al magistrato presso il tribunale per i minorenni di Napoli.