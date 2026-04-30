Almanacco | Venerdì 1 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 1 maggio è il 122° giorno del calendario gregoriano. Mancano 244 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San GeremiaProverbio di maggioAcqua di maggio è come la parola di un saggioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1931 – USA: viene inaugurato a New York l'Empire.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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