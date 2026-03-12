Roma operai trovano ossa umane durante lavori di ristrutturazione in un locale a Ostiense

Lunedì mattina, durante i lavori di ristrutturazione di un locale in via delle Sette Chiese, nella zona Ostiense di Roma, alcuni operai hanno scoperto ossa umane. La scoperta è avvenuta nel corso delle operazioni di cantiere, che hanno portato al rinvenimento di resti ossei all’interno dell’edificio. Le autorità sono state informate e stanno accertando i dettagli della scoperta.

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, ossa umane sono state trovate lunedì mattina da alcuni operai impegnati nei lavori di ritrutturazione di un locale in via delle Sette Chiese, in zona Ostiense a Roma. Secondo il medico legale, intervenuto sul posto insieme ai poliziotti della Scientifica impegnati per i rilievi, la morte risalirebbe a diversi anni fa. L'intera area è stata sequestrata e le ossa messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti. (di Silvia Mancinelli)