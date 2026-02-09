Calciomercato Milan un nuovo affare in vista con il Chelsea | Allegri può sorridere

Il Milan potrebbe presto accogliere un nuovo giocatore proveniente dal Chelsea. I rapporti tra i due club sono ottimi e in passato hanno già portato a scambi fruttuosi. Ora si parla di un possibile trasferimento che potrebbe far sorridere anche Allegri, sempre alla ricerca di rinforzi per la sua squadra. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla trattativa.

Sì, lo sappiamo, il calciomercato invernale ha chiuso da pochissimi giorni e già vi parliamo di quello estivo: ma non è 'colpa' nostra, è il Milan che ha già - da tempo a dire la verità - a lavorare in funzione della finestra di giugno, luglio e agosto. Prova ne è che, a gennaio, è entrato il solo Niclas Füllkrug, mentre per un bel colpo in prospettiva come Alphadjo Cissè si attenderà la stagione 2026-2027. Anche durante l'ultima sessione trasferimenti, ad ogni modo, il Diavolo non si è fatto mancare un affare con gli amici del Chelsea. PROSSIMA SCHEDA Stavolta il Milan ha portato a termine un'operazione di calciomercato minore con i londinesi, ma egualmente interessante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

