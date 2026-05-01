Abuso di alcool e droghe nei giovani | incontro di informazione e prevenzione a Brindisi

A Brindisi si è svolto un evento dedicato all’informazione e alla prevenzione dell’uso e abuso di alcol e droghe tra i giovani. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro in collaborazione con l’Associazione Mogli Medici Italiani, Sezione di Brindisi. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sensibilizzare i partecipanti sui rischi legati a queste sostanze.

BRINDISI - L’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi, in collaborazione con l’Anmi – Associazione Mogli Medici Italiani, Sezione di Brindisi, promuove una giornata di informazione e prevenzione dedicata al tema dell’uso e abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i giovani.L’iniziativa.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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