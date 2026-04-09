Prevenzione | Scarsa cultura nei giovani
Un articolo recente evidenzia come molti giovani tendano a sottovalutare l’importanza della prevenzione, adottando frequentemente comportamenti dannosi per la salute. La mancanza di consapevolezza su questo tema può portare a rischi che si accumulano nel tempo. L’autore sottolinea che questa tendenza si manifesta in modo diffuso tra i ragazzi, influenzando le loro scelte e il loro stile di vita quotidiano.
di Mario Ferrari "I giovani purtroppo sottovalutano troppo il valore della prevenzione, preferendo spesso comportamenti nocivi che rischiano di radicarsi nel tempo". Sono queste la parole dell’angiologo e presidente dell’Associazione Oncologica Pisana (Aopi) Marco Rossi che, nel presentare gli eventi per la 35esima edizione della Settimana Oncologica, invita a smontare una convinzione tanto diffusa quanto pericolosa: "La giovinezza non rappresenta una barriera protettiva dagli effetti tumorali o cardiovascolari causati". Le evidenze scientifiche - compresi alcuni studi dello stesso Rossi - parlano chiaro: "Atteggiamenti ormai spesso diffusi tra gli adolescenti come fumo di sigaretta, abuso di alcol o uso di sostanze agiscono negativamente sulla salute fin dalla giovanissima età". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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