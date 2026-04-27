Fra binge drinking e dipendenze crescono i comportamenti a rischio | a Ortona un incontro con i giovani per la prevenzione

A Ortona si è tenuto un incontro promosso dal Comune per discutere di alcol e sostanze stupefacenti, con un focus su comportamenti a rischio tra i giovani. L’evento ha coinvolto ragazzi e famiglie, al fine di approfondire le tematiche legate al binge drinking e alle dipendenze. La iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e prevenzione sul consumo di sostanze tra i più giovani.

Il Comune di Ortona promuove un momento di confronto dedicato ai temi dell’alcol e delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani e delle loro famiglie.Giovedì 30 aprile 2026, dalle ore 9 alle 12.30, la Sala Eden del Polo Eden (corso Garibaldi, 1).🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Anche il binge drinking occasionale aumenta il rischio di fibrosi epaticaContrariamente alla convinzione diffusa che distribuire l’alcol nel tempo sia meno dannoso, una nuova ricerca suggerisce che concentrare grandi... Tutti gli aggiornamenti Disturbi alimentari: le differenze tra ortoressia, vigoressia, binge eating e binge drinkingIn Italia sono circa tre milioni di persone ad avere a che fare con disturbi del comportamento alimentare. Se la maggior parte di loro soffre di anoressia e di bulimia, una percentuale tutt’altro che ... gazzetta.it Binge drinking: cos’è e come prevenirloUna delle conseguenze a breve termine del binge drinking è l’intossicazione da alcol con i vari sintomi ad essa associati, come senso di euforia, nausea, vomito fino al più grave coma etilico. Inoltre ... eroicafenice.com