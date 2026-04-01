A pochi chilometri da Apecchio, un casale è stato teatro di un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di quattro persone. Gli investigatori hanno scoperto che il luogo era utilizzato da una setta coinvolta in riti, abusi e truffe. Gli adepti si radunavano frequentemente nella zona, situata vicino al confine tra le Marche e l’Umbria.

APECCHIO Il confine tra Marche e Umbria passa a poche centinaia di metri di distanza dal casale. Da un lato il comune di Apecchio, dall’altro quello di Pietralunga, dove si trova la struttura al centro di un’inchiesta della Procura di Perugia che ha smantellato una presunta setta che prometteva la “purificazione dell’anima”, ma in realtà, secondo l’ipotesi accusatoria, commetteva estorsioni, manipolazioni psicologiche e, in alcuni casi, violenza sessuale. Gli arresti Quattro persone sono state arrestate, tre uomini e una donna, con accuse che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla truffa fino alla violenza sessuale aggravata. Tra loro ci sono anche il guru Alfredo Mangone e la sua compagna Tatiana Ionel, che nella presunta setta criptocristiana di Pietralunga si facevano chiamare Kaar Yampui e Mamas Nua Janua. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Una setta a due passi da Apecchio. Riti, abusi e truffe: choc in paese, 4 arresti in un casale. Gli adepti frequentavano la zona

Articoli correlati

Smantellata la 'setta dell'alchimia', estorsioni e abusi sugli adeptiAGI - La Polizia di Perugia con il Servizio Centrale Operativo ha proceduto al fermo di indiziato di delitto a carico di tre uomini e una donna,...

La setta dell’alchimia – Riti, soldi versati e presunti abusi: smantellato gruppo a Perugia. Disposti quattro fermiTutto comincia con un corso di alchimia, una promessa di conoscenza e trasformazione interiore.

Approfondimenti e contenuti su Una setta a due passi da Apecchio Riti...

Discussioni sull' argomento Sesso per purificarsi: sgominata la setta dello sciamano. Adepti isolati e costretti a pagare; Gli adepti della setta pagavano. E il capo usava i soldi per auto di lusso: in carcere il noto santone; Setta di Pietralunga: in carcere Alfredo Mangone e Tatiana Ionel restano in silenzio davanti al giudice; Truffe, abusi e riti di sangue, come funzionava la setta dell’Altotevere | In carcere GuruR...

Sesso per purificarsi: sgominata la setta dello sciamano. Adepti isolati e costretti a pagareL'indagine della Procura di Perugia fa luce su un'organizzazione che ha operato per anni in un agriturismo di Apecchio prima di spostarsi a Pietralunga. L'inchiesta è partita dalla denuncia di un padr ... msn.com

APECCHIO, L'INCUBO CONTINUA: SECONDO ATTACCO DI LUPI IN 24 ORE. FERITO UN PULEDRO, ALLEVATORI ALLO STREMO: “SIAMO PRONTI A CHIUDERE“ https://cavalierenews.it/cronaca/34523/apecchio,-l-incubo-continua-secondo-attacco-di-lupi - facebook.com facebook