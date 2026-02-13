Cuore bruciato la mamma del bimbo in coma | Il trapianto si può fare ora è primo nella lista in Italia Si allarga l' inchiesta

La mamma del bambino di 2 anni e 4 mesi, ricoverato in coma all’ospedale Monaldi di Napoli, ha annunciato che il suo cuore “bruciato” può essere sostituito con un trapianto, ora il piccolo è il primo in Italia nella lista dei pazienti in attesa. La famiglia si è detta ottimista, anche grazie alla disponibilità di un donatore compatibile. Nel frattempo, l’inchiesta sulla vicenda si amplia, coinvolgendo anche i dettagli sulla condizione clinica del bambino.

Il piccolo di 2 anni e 4 mesi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli, è stato collocato al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani per il suo gruppo sanguigno. La notizia è stata confermata dalla madre, Patrizia, durante la trasmissione "La vita in diretta" su Rai 1: «Lo hanno messo al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani», ha spiegato, sottolineando l’urgenza di garantire al piccolo la massima priorità anche a livello internazionale. I medici confermano che ci sono le condizioni affinché un nuovo trapianto possa essere effettuato. Trapianto non riuscito Dal 23 dicembre 2025 il bambino sopravvive grazie a un macchinario di supporto cardiaco, l’ECMO, collegato subito dopo il trapianto di un cuore compatibile prelevato a Bolzano. 🔗 Leggi su Leggo.it

La mamma del bambino con il cuore danneggiato spiega che il trapianto può essere effettuato e che ora il suo bambino è in cima alla lista di attesa in Italia.

La mamma del bambino con il cuore danneggiato spiega che, a causa delle gravi condizioni del figlio, ora è il primo nella lista dei trapianti in Italia.

#13febbraio2026 Ma se il #cuore era danneggiato, perche' e' stato trpiantato Bambino con il cuore "bruciato", per il medico legale «non può subire un nuovo trapianto». La famiglia: «Vogliamo un secondo parere». Oggi il bollettino x.com