Abruzzo | occupazione al 62,4% disoccupazione crolla al 6,8%
In Abruzzo l’occupazione si attesta al 62,4 per cento, con una crescita dello 0,3 per cento rispetto al precedente. La regione ha visto anche un calo della disoccupazione, che si ferma al 6,8 per cento. Questi dati riflettono un miglioramento nel mercato del lavoro locale, secondo le rilevazioni più recenti.
La regione Abruzzo registra un segnale incoraggiante nel mercato del lavoro, con l’indice di occupazione che sale allo 0,3 per cento portandosi al 62,4 per cento. Questo movimento positivo si riflette nella contrazione della disoccupazione, scesa al 6,8 per cento, un risultato che segna un netto miglioramento rispetto ai livelli pre-pandemia. I dati riferiti a dicembre 2025 confermano una traiettoria di crescita che allinea la realtà locale alla media nazionale, pur mantenendo delle specificità territoriali che richiedono un’analisi più profonda delle dinamiche sociali ed economiche in atto. L’impatto concreto sui numeri e sul tessuto produttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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