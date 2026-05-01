Abruzzo allarme nei Monti Simbruini | 100.000 alberi tagliati nei boschi

Negli ultimi tre anni e mezzo, nei Monti Simbruini in Abruzzo sono stati abbattuti circa 100.000 alberi su un'area di 723 ettari. Le autorità hanno riscontrato violazioni delle direttive Habitat, che riguardano la tutela dell'orso bruno marsicano e del picchio dorsobianco. La situazione ha portato a un allarme tra le associazioni ambientaliste e le istituzioni locali.

? Cosa sapere Tagliati 100.000 alberi su 723 ettari nei Monti Simbruini in tre anni e mezzo.. Le violazioni delle direttive Habitat minacciano l'orso bruno marsicano e il picchio dorsobianco.. Trentadue progetti di abbattimento forestale su 723 ettari di aree protette in Abruzzo scatenano l’allarme ambientale, con la denuncia di gravi violazioni delle direttive europee per la tutela della biodiversità nei Monti Simbruini. La situazione nelle zone soggette alla protezione comunitaria è critica. Secondo i dati raccolti da Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU e ForumAmbientalista, il regime di gestione dei boschi in Abruzzo opera in una condizione di quasi totale assenza di controlli normativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, allarme nei Monti Simbruini: 100.000 alberi tagliati nei boschi Notizie correlate Ciaspolata nei boschi: per respirare in modo consapevole con gli alberiUn'uscita sulla neve tra aneddoti, storie e momenti di osservazione della natura per prenderci un momento di respiro e di leggerezza. Tragedia nei boschi di Ornavasso: muore un 57enne durante il taglio alberiIl dramma che ha colpito Ornavasso nella mattinata di ieri ha trasformato la serenità dei boschi dell’Alpe Bacco in un luogo di lutto, costringendo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Orso marsicano salvato da un laccio in Abruzzo: gli stringeva il collo da settimane; Il laccio al collo stava uccidendo un orso di 193 chili: catturato e salvato, ora si chiama Libero – Le immagini choc.