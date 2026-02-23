Ciaspolata nei boschi | per respirare in modo consapevole con gli alberi

Una ciaspolata nei boschi nasce dall’intento di aiutare le persone a respirare meglio, grazie all’aria fresca e all’energia degli alberi. Durante l’escursione, i partecipanti condividono storie e si concentrano sull’osservazione della natura, lasciando da parte i pensieri quotidiani. Camminano sulla neve fresca, sentendo il silenzio avvolgente dei boschi. Questo momento di relax e consapevolezza si conclude con un senso di leggerezza e calma.

