Nella mattinata di ieri, un uomo di 57 anni è deceduto durante un intervento di taglio alberi nei boschi di Ornavasso. L’incidente ha interrotto le attività programmate e ha portato a un immediato intervento dei soccorritori. La zona è stata messa sotto sequestro dalle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La comunità si è trovata improvvisamente davanti a una tragedia che ha colpito la tranquillità locale.

Il dramma che ha colpito Ornavasso nella mattinata di ieri ha trasformato la serenità dei boschi dell’Alpe Bacco in un luogo di lutto, costringendo l’intera comunità a interrompere le celebrazioni religiose e popolari previste per questo fine settimana. Ferruccio Bacchin, uomo di 57 anni profondamente integrato nel tessuto sociale locale, ha perso la vita durante un intervento di taglio alberi nei boschi sovrastanti il centro abitato, un evento che ha scosso le fondamenta del paese. La dinamica del tragico incidente boschivo. I fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri, quando intorno alle ore 10:30 si è consumata la tragedia nelle zone boscose sopra Ornavasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia nei boschi di Ornavasso: muore un 57enne durante il taglio alberi

Tragedia nei boschi a Ornavasso, è Ferruccio Bacchin l'uomo travolto e ucciso da un alberoÉ il 57enne Ferruccio Bacchin la vittima del tragico incidente che si è verificato nei boschi sopra Ornavasso nella giornata di ieri, sabato 11...

Tragedia nei boschi. Taglia un albero. Colpito dal tronco, muoreStava tagliando una pianta, quando il tronco ha ceduto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.