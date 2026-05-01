Aborto farmacologico Sassi FdI | Non è progresso se manca il sostegno alle donne

La responsabile provinciale del Dipartimento Famiglia di un partito politico ha affermato che l'aborto farmacologico non rappresenta un progresso se non viene garantito il sostegno alle donne coinvolte. In un comunicato stampa, ha sottolineato l'importanza di applicare correttamente le normative e di offrire assistenza adeguata alle donne che scelgono questa opzione. La figura ha anche evidenziato la necessità di rispettare i diritti e la sicurezza delle pazienti.

“Non condivido la scelta del presidente della Regione Campania Roberto Fico di togliere l’aborto farmacologico dal regime ospedaliero, prevedendo la seconda somministrazione a casa. Mi colpisce soprattutto il modo in cui questa scelta viene raccontata: come un progresso automatico per la libertà della donna”. Lo dichiara alla stampa Claudine Sassi, responsabile provinciale Dipartimento Famiglia e Valori non Negoziabili di Fratelli d’Italia Sannio. “Continuo però a pensare – prosegue – che aiutare davvero una donna significhi intervenire molto prima della scelta abortiva, non semplicemente renderla più veloce e più accessibile. Perché tante donne non abortiscono per ‘libera leggerezza’.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Aborto farmacologico, Sassi (FdI): “Non è progresso se manca il sostegno alle donne” Notizie correlate Aborto farmacologico, in Campania via libera alla somministrazione a domicilioIn Campania sarà possibile effettuare l’aborto farmacologico senza ricovero, con la seconda somministrazione del farmaco a domicilio. Leggi anche: Aborto farmacologico in Emilia-Romagna, Fabi: “Nessuna interruzione solo al telefono” Contenuti utili per approfondire Si parla di: Aborto, Sassi (FdI): Sulla scelta della Regione Campania serve più attenzione al sostegno. Aborto, Sassi (FdI): Sulla scelta della Regione Campania serve più attenzione al sostegnoNon condivido la scelta del presidente della Regione Campania Roberto Fico di togliere l’aborto farmacologico dal regime ospedaliero, prevedendo la seconda somministrazione a casa Mi colpisce sopratt ... ntr24.tv Aborto farmacologico, svolta in Campania: l’interruzione farmacologica di gravidanza si potrà completare a casaInterruzione volontaria di gravidanza (IVG) farmacologica: la Campania compie un passo importante sul fronte dei diritti e dell’accesso ai servizi sanitari e si attesta tra le poche regioni italiane a ... greenme.it