Aborto farmacologico in Campania via libera alla somministrazione a domicilio

In Campania, è arrivato il via libera per l’aborto farmacologico senza necessità di ricovero ospedaliero. Da ora in poi, le donne potranno ricevere la seconda somministrazione del farmaco direttamente a casa propria. La decisione permette di svolgere la procedura in modo più flessibile, eliminando l’obbligo di permanenza in struttura sanitaria per completare il trattamento.

In Campania sarà possibile effettuare l’aborto farmacologico senza ricovero, con la seconda somministrazione del farmaco a domicilio. La novità arriva a quasi tre anni dalla delibera regionale che già prevedeva questa possibilità ma che finora non era stata pienamente attuata.A darne notizia è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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