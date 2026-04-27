Cardigan traforato 2026 8 modelli donna per la Primavera-estate

Per la primavera-estate 2026, sono disponibili otto modelli di cardigan traforati pensati per le donne. Questi capi sono caratterizzati da una lavorazione a fori che conferisce un aspetto leggero e ventilato. Sono realizzati con tessuti morbidi e confortevoli, ideali per affrontare le giornate più calde con stile. La gamma comprende diverse varianti di design, tutte pensate per unire praticità e tendenza.

Il cardigan traforato possiede una doppia anima. Da un lato troviamo proposte allegre e colorate, pensate per affrontare con un tocco di irriverenza gli impegni quotidiani: da scegliere in nuance sgargianti come il rosa, il giallo o il celeste, questi modelli si sposano bene insieme a look casual e accessori altrettanto accesi. Dall'altro, invece, spiccano declinazioni decisamente più eleganti, in primis il bianco e il nero, che le icone fashion del momento sfoggiano insieme ad abiti svolazzanti e mise semi-formali. Finemente ricamati, questi cardigan si distinguono per sobrietà e raffinatezza. Da scegliere in filati leggeri e traspiranti come il cotone, il cardigan della primavera 2026 si distingue per la lavorazione traforata che crea delicati giochi di trasparenze.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cardigan traforato 2026, 8 modelli donna per la Primavera-estate Cardigan Fiori di Primavera video supporto pattern Notizie correlate Sneakers scamosciate donna: 8 modelli per la primavera 2026Sdoganate dalla loro connotazione esclusivamente "invernale”, le sneakers in suede non si alleggeriscono solo nei colori, ma anche nelle forme e nei... Camicia oversize donna, i modelli per la primavera 2026Uno styling, questo, che riesce a rendere la maxi camicia soprendentemente glamour.