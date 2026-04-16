A Centobuchi si registra un’emergenza verde con 96 pini colpiti da un'infestazione di parassiti. Il Comune ha avviato interventi tecnici per proteggere gli alberi, che sono sotto attacco. La situazione riguarda pini domestici e ha portato all’attuazione di misure di intervento specifiche. La problematica interessa il patrimonio arboreo locale, che sta subendo danni a causa degli attacchi parassitari.

Il Comune di Centobuchi ha avviato una serie di interventi tecnici per proteggere il patrimonio vegetale locale da un’infestazione parassitaria che sta colpendo i pini domestici. L’operazione mira a contenere la diffusione della cocciniglia tartaruga e della processionaria, parassiti estremamente aggressivi che hanno già interessato 96 esemplari nel territorio comunale. Interventi mirati e salvaguardia del verde pubblico. Le squadre tecniche si stanno concentrando su diverse aree verdi della cittadinanza per trattare le piante colpite. Gli interventi toccano il parco situato in via Gramsci, denominato Giardino dei Colori, insieme al Parco della Gentilezza in via Alfieri e al Parco della Stazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza verde a Centobuchi: 96 pini sotto attacco dai parassiti

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