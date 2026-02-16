A Luino, un uomo ha colpito con un pugno un carabiniere mentre stava aiutando due donne in difficoltà, provocando una condanna a due anni e due mesi di carcere. La lite è scoppiata in strada, quando il sospettato ha reagito con violenza all’intervento delle forze dell’ordine, che cercavano di calmare la situazione. La scena si è svolta tra urla e spintoni, davanti a passanti increduli.

Luino (Varese), 16 febbraio 2026 – Una serata già segnata da sirene e lampeggianti si è trasformata in un’escalation di violenza. E oggi è arrivata la sentenza: due anni e due mesi di reclusione per il 41enne romeno che l’11 gennaio scorso, in pieno centro a Luino, ha colpito con un pugno al volto un carabiniere impegnato nei soccorsi dopo un incidente stradale. La decisione è stata pronunciata oggi, lunedì 16 febbraio, dal giudice del tribunale di Varese, Luciano Luccarelli. Il pubblico ministero Davide Toscani aveva chiesto una condanna a due anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Raviola, è stato riconosciuto colpevole di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luino, prese a pugni un carabiniere che soccorreva due donne: condannato a due anni e due mesi

L'ex deputato Angelo Lombardo, fratello dell'ex Governatore Raffaele Lombardo, è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere e a pagare 750 euro di multa.

