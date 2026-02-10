Alla guida con la patente revocata da sei anni

La polizia di Jesolo ha fermato un uomo che stava guidando con la patente revocata dal 2020. L’uomo, che non aveva diritto di guidare, ha tentato di scappare durante il controllo. Alla fine è stato multato e il veicolo è stato sequestrato per tre mesi.

