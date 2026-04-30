Abbadia va nell' orto ma non torna più a casa | ricerche a oltranza per Tiziano

A Abbadia Lariana, nel giorno del 30 aprile 2026, Tiziano non ha fatto rientro a casa dopo essere uscito nel suo orto. I familiari lo aspettavano a pranzo, ma lui non si è presentato. Sono scattate immediatamente le ricerche, coinvolgendo le forze dell’ordine e i volontari, che stanno perlustrando la zona senza esito finora. La scomparsa ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della comunità locale.

Abbadia Lariana (Lecco), 30 aprile 2026 – I familiari lo spettavano a casa per pranzo, ma a casa per pranzo Tiziano non è mai ritornato. Ricerche a oltranza a Abbadia Lariana per trovare Tiziano R., un pensionato di 67 anni che abita in paese. In mattinata è andato come di consueto nel suo orto, in zona Linzanico. Sarebbe dovuto rientrare per mezzogiorno, come sempre, ma nessuno lo ha più visto. I suoi cari, preoccupati, hanno allertato i soccorritori. Sono stati mobilitati i soccorritori del Soccorso alpino e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e dei distaccamenti di volontario di Bellano e Valmadrera. Dalla base...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbadia, va nell'orto ma non torna più a casa: ricerche a oltranza per Tiziano Notizie correlate Leggi anche: Non rientra a casa, attivate le ricerche per una persona scomparsa ad Abbadia Va a fare un'arrampicata ma non torna a casa: trovato mortoEra uscito ieri, mercoledì 15 aprile, per una arrampicata in Valsugana partendo dalla sua Val di Non, ma quando non ha fatto rientro a casa la...