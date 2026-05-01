Abano Terme | nasce la Ciclostorica tra il Bacino e i Colli Euganei

A Abano Terme si terrà domenica 24 maggio 2026 la Ciclostorica delle Terme, un evento dedicato agli appassionati di ciclismo vintage. La manifestazione prevede un percorso di 46,5 chilometri che attraversa il Bacino e i Colli Euganei. L'iniziativa si rivolge a ciclisti di tutte le età e mira a valorizzare la cultura e lo stile del ciclismo d'altri tempi.

?? Cosa sapere Abano Terme ospita la Ciclostorica delle Terme domenica 24 maggio 2026. Il percorso di 46,5 chilometri tra Bacino e Colli Euganei promuove il ciclismo vintage. Domenica 24 maggio 2026, i ciclisti di Abano Terme riprenderanno in mano le vecchie biciclette con telaio in metallo per la prima edizione della Ciclostorica delle Terme, un evento che trasformerà il territorio in un museo a cielo aperto. La presentazione ufficiale del nuovo appuntamento dedicato al ciclismo vintage e storic .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abano Terme: nasce la Ciclostorica tra il Bacino e i Colli Euganei Notizie correlate Nasce la Ciclostorica delle Terme, l'appuntamento domenica 24 ad AbanoÈ stata presentata martedì 28 aprile a Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme la prima edizione della Ciclostorica delle Terme, una nuova manifestazione... Colli Euganei: nasce il Museum tra storia e realtà virtuale a Baone? Cosa sapere Inaugurato il 29 aprile 2026 il Museum a Villa Beatrice d’Este a Baone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nasce la Ciclostorica delle Terme, l'appuntamento domenica 24 ad Abano; Abano Terme. Cinque nomi per il polo dell’infanzia; ABANO TERME | Incendio in un ex vivaio nella notte, Vigili del Fuoco al lavoro per ore; Abano Terme, Micalizzi (Pd): caro energia e materie prime bloccano le opere pubbliche, serve un intervento della Regione. Nasce la Ciclostorica delle Terme, l'appuntamento domenica 24 ad AbanoUn percorso di 46,5 chilometri alla scoperta del Bacino Termale, della città aponense e dei paesaggi ai piedi dei Colli Euganei. Il ritrovo è alle 8 di fronte a da Rinaldi Distribuzione, in via Pio X, ... padovaoggi.it Abano Terme tra acque termali, paesaggi incantati e ville di deliziaUna guida su cosa vedere ad Abano Terme tra terme storiche, Colli Euganei, ville venete, musei e i consigli sui ristoranti dove gustare una cucina tradizionale o più moderna. gazzettadelgusto.it CAMPO SPORTIVO DI GIARRE –ABANO TERME Anche il campo di Giarre farà parte del viaggio del Torneo! Un punto di riferimento per il calcio del territorio che, durante il Torneo, diventa palcoscenico di sfide internazionali e grandi emozioni. Gi - facebook.com facebook