A4 chiude per due notti il casello di Bergamo per chi viene da Milano

Da bergamonews.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, tra le 22:00 e le 5:00, il casello di Bergamo sulla A4 Milano-Brescia sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. La chiusura si rende necessaria per permettere attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia. La chiusura riguarda esclusivamente la stazione di Bergamo in direzione Milano durante le due notti.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine o proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Seriate.   BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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