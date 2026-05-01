A4 chiude per due notti il casello di Bergamo per chi viene da Milano

Nelle notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, tra le 22:00 e le 5:00, il casello di Bergamo sulla A4 Milano-Brescia sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. La chiusura si rende necessaria per permettere attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia. La chiusura riguarda esclusivamente la stazione di Bergamo in direzione Milano durante le due notti.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine o proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Seriate. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Autostrada A4, chiude per una notte il tratto Grumello-Bergamo verso MilanoSulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello...

Autostrada A4, chiude una notte il tratto Bergamo-Capriate in direzione MilanoSulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, da mezzanotte alle 5 di martedì 28 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e...

Panoramica sull’argomento

A4, chiude per due notti il casello di Bergamo per chi viene da MilanoSulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in u ... bergamonews.it

Autostrada A4, chiudono una notte i tratti Bergamo-Capriate e Ponte Oglio-GrumelloIl casello cittadino e quello di Dalmine saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, come quello di Ponte Oglio ... bergamonews.it