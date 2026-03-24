Dal mercato di Napoli arriva una conferma dalla Germania: il club si muove concretamente per il giovane calciatore del Werder Brema, nato nel 2006. Karim Coulibaly sta aumentando le sue presenze e i club di alta fascia mostrano interesse per il talento. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, mentre le parti coinvolte seguono gli sviluppi.

Il giovane talento del Werder Brema, Karim Coulibaly, sta rapidamente scalando le gerarchie del club tedesco attirando l’attenzione di numerosi top club. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il difensore centrale classe 2006 sarebbe finito nel mirino di squadre di primo piano tra cui il Napoli, grazie a una stagione d’esordio convincente e già ricca di presenze in Bundesliga. Nonostante la giovane età, il suo valore di mercato è stimato intorno ai 45 milioni di euro, segnale evidente del grande potenziale riconosciuto al giocatore. Napoli su Karim Coulibaly ma la concorrenza è alta. Tra le società più interessate oltre al Napoli, spiccano nomi di assoluto prestigio come il Newcastle United, il Chelsea, il Napoli e l’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, dalla Germania sono sicuri: si fa sul serio per il classe 2006!

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