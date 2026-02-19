Il Pd aretino cala la carta | Ceccarelli sindaco? Ora si fa sul serio

Il Partito Democratico di Arezzo ha annunciato che sta preparando una candidatura forte per le prossime elezioni comunali, con Ceccarelli come possibile sindaco. La decisione arriva dopo mesi di discussioni interne e analisi dei sondaggi, che mostrano un sostegno crescente tra i cittadini. Il partito ha già iniziato a coinvolgere i cittadini in incontri pubblici e ha presentato alcune proposte concrete per migliorare il quartiere di via Roma. Ora, la sfida vera sarà convincere anche gli indecisi. La corsa alle amministrative 2026 si fa più concreta.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Comunicato stampa Partito Democratico di Arezzo Ad Arezzo il clima s'inizia a scaldare in vista delle amministrative 2026, e il Partito Democratico un perde tempo. L'Assemblea comunale dem, riunita co' tutti i crismi e dopo un confronto bello acceso e partecipato, ha tirato fuori il nome: Vincenzo Ceccarelli come proposta di candidato sindaco da portare al tavolo dell'Alleanza Progressista. Un nome che nel partito definiscono "autorevole" e soprattutto unitario. Insomma, niente mezze misure: l'idea è quella di presentassi compatti e poi discute' con le altre forze progressiste per costruire un'alternativa che sia credibile e competitiva contro l'attuale amministrazione di centrodestra.