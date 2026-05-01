A Trento mille buoni taxi da 50 euro per donne over 75 e disabili E c' è una novità

A Trento sono stati distribuiti mille buoni taxi del valore di 50 euro ciascuno destinati a donne, persone over 75 e disabili. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, mira a facilitare gli spostamenti di chi si trova in condizione di fragilità. La distribuzione dei buoni rientra in un progetto volto anche a promuovere la sostenibilità ambientale e a incrementare la sicurezza sulle strade.

Anche quest’anno torna l’iniziativa dei “buoni taxi” con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti delle persone in condizioni di maggiore fragilità, promuovere la sostenibilità ambientale e migliorare la sicurezza stradale. A differenza degli anni precedenti, la convenzione con la cooperativa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate 252 buoni da 50 euro: la rete solidale salva le famiglieLa solidarietà si materializza in numeri precisi: 252 buoni spesa da 50 euro sono stati consegnati nella mattinata di ieri, sabato 13 marzo 2026,... Dall'associazione William Bottigelli 252 buoni spesa da 50 euro a famiglie bisognoseL'associazione piacentina William Bottigelli, grazie al sostegno di Banca di Piacenza, di Conad, dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Buoni taxi, arrivano altri 1000 ticket per donne (in orario notturno), over 75 e disabili; Trento, tornano i buoni taxi per donne, anziani e disabili; Trento rilancia i buoni taxi: sostegno alla mobilità per le fasce più fragili. Trento, tornano i buoni taxi per donne, anziani e disabiliMille buoni taxi da 50 euro per donne, over 75 e disabili di Trento. Il Comune ha rinnovato per tre anni la convenzione con la cooperativa Radio Taxi Trento con uno stanziamento di 150 mila euro. rainews.it Buoni taxi, arrivano altri 1000 ticket per donne (in orario notturno), over 75 e disabiliTRENTO. Rinnovata l'iniziativa del buoni taxi a Trento: mille nuovi ticket in arrivo per donne, over 75 e disabili. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione del capoluogo, che sottolinea come a di ... ildolomiti.it Salve a tutti, vorrei personalizzare la mia bici: cambiare colore e modificare alcune componentistiche. Qualcuno saprebbe indicarmi a chi potrei rivolgermi in provincia di Verona o Trento Grazie mille in anticipo! - facebook.com facebook