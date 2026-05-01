A Trento mille buoni taxi da 50 euro per donne over 75 e disabili E c' è una novità

Da trentotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento sono stati distribuiti mille buoni taxi del valore di 50 euro ciascuno destinati a donne, persone over 75 e disabili. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, mira a facilitare gli spostamenti di chi si trova in condizione di fragilità. La distribuzione dei buoni rientra in un progetto volto anche a promuovere la sostenibilità ambientale e a incrementare la sicurezza sulle strade.

Anche quest’anno torna l’iniziativa dei “buoni taxi” con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti delle persone in condizioni di maggiore fragilità, promuovere la sostenibilità ambientale e migliorare la sicurezza stradale. A differenza degli anni precedenti, la convenzione con la cooperativa.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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