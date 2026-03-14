252 buoni da 50 euro | la rete solidale salva le famiglie

Sabato 13 marzo 2026, nella Sala del Consiglio comunale di Piacenza, sono stati consegnati 252 buoni spesa da 50 euro. La distribuzione è stata effettuata nell’ambito di un’iniziativa solidale rivolta alle famiglie in difficoltà. L’evento ha coinvolto rappresentanti del Comune e organizzazioni del territorio. Le famiglie beneficiarie hanno ricevuto i buoni durante questa cerimonia pubblica.

La solidarietà si materializza in numeri precisi: 252 buoni spesa da 50 euro sono stati consegnati nella mattinata di ieri, sabato 13 marzo 2026, presso la Sala del Consiglio comunale di Piacenza. L’iniziativa vede l’associazione William Bottigelli al centro dell’azione, con il supporto di realtà locali come Banca di Piacenza e Conad, per sostenere famiglie fragili seguite dai Servizi sociali. L’evento non è un fatto isolato ma parte di una tradizione consolidata nel tempo, dove il tessuto imprenditoriale e associativo della provincia si intreccia con le istituzioni pubbliche per colmare i vuoti assistenziali. La presenza dell’assessora al Welfare Nicoletta Corvi sottolinea il ruolo attivo del Comune, mentre l’Unità Operativa Minori riceve direttamente gli strumenti per aiutare i nuclei familiari più vulnerabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 252 buoni da 50 euro: la rete solidale salva le famiglie Articoli correlati Dall'associazione William Bottigelli 252 buoni spesa da 50 euro a famiglie bisognoseL'associazione piacentina William Bottigelli, grazie al sostegno di Banca di Piacenza, di Conad, dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed... Minori, arrivano i buoni farmacia da 50 euro per gli over 65 in difficoltàLa Giunta Comunale di Minori, guidata dal sindaco Andrea Reale, ha approvato l'erogazione di voucher destinati all'acquisto di farmaci e beni di... Contenuti utili per approfondire 252 buoni da 50 euro la rete solidale... Temi più discussi: Dall'associazione William Bottigelli 252 buoni spesa da 50 euro a famiglie bisognose; 252 buoni spesa per le famiglie in difficoltà grazie all’associazione Bottigelli foto; Sostegno alle famiglie in difficoltà, 12mila euro dall’associazione Bottigelli; L’associazione William Bottigelli a sostegno delle famiglie in difficoltà. Le foto. Dall'associazione William Bottigelli 252 buoni spesa da 50 euro a famiglie bisognoseL'associazione piacentina William Bottigelli, grazie al sostegno di Banca di Piacenza, di Conad, dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, di Confesercenti e alt ... ilpiacenza.it Buoni spesa da 50 euro prima delle elezioni: a Salice Salentino scontro politico e scatta l’espostoBuoni spesa da 50 euro a due settimane dal voto in favore di famiglie con un Isee non superiore a 5.000 euro che non beneficiano di altre misure di sostegno e che si trovano in condizioni di grave ... bari.repubblica.it La carezza della sera I biscotti da inzuppo con noci e cioccolato buoni assai RICETTA NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook