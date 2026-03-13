Dall' associazione William Bottigelli 252 buoni spesa da 50 euro a famiglie bisognose
L'associazione William Bottigelli di Piacenza, con il supporto di Banca di Piacenza, Conad, l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Confesercenti, ha distribuito 252 buoni spesa da 50 euro a famiglie in difficoltà della città. La consegna è avvenuta recentemente, con l’obiettivo di aiutare le persone più bisognose. La distribuzione si è svolta nel rispetto delle procedure adottate dall’ente comunale.
L'associazione piacentina William Bottigelli, grazie al sostegno di Banca di Piacenza, di Conad, dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, di Confesercenti e altre realtà piacentine, ha consegnato al comune di Piacenza 252 buoni spesa da valore di 50 euro ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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