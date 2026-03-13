Dall' associazione William Bottigelli 252 buoni spesa da 50 euro a famiglie bisognose

L'associazione William Bottigelli di Piacenza, con il supporto di Banca di Piacenza, Conad, l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Confesercenti, ha distribuito 252 buoni spesa da 50 euro a famiglie in difficoltà della città. La consegna è avvenuta recentemente, con l’obiettivo di aiutare le persone più bisognose. La distribuzione si è svolta nel rispetto delle procedure adottate dall’ente comunale.