definizione agevolata dei tributi via libera in giunta comunale

Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi della legge numero 1992025 e di uno schema di regolamento per l’adesione del Comune di Benevento alla definizione agevolata dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, la cosiddetta ‘rottamazione delle cartelle’. “La legge di bilancio – spiega l’assessore al Bilancio Giovanna Razzano – dispone la facoltà per gli enti locali di introdurre, mediante l’adozione di specifico regolamento, forme di definizione che prevedano la riduzione-esclusione degli interessi e delle sanzioni al fine di consentire a chi non lo ha fatto nei termini previsti di estinguere le proprie obbligazioni nei confronti dell’Ente; possono essere oggetto della definizione agevolata tutti i tributi gestiti dall’ente locale (con la sola eccezione, pertanto, dell’addizionale Irpef) nonché le entrate di natura patrimoniale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche:

Confcommercio Giugliano chiede al Comune l’attivazione della definizione agevolata dei tributi locali

Tributi comunali, definizione agevolata ignorata: "Comune valuta nuovi affidamenti esterni per la riscossione"

Temi più discussi: Definizione agevolata per Tari, Imu e multe, Scanderebech: Misura non tutela gli evasori, ma i fragili; La facoltà degli enti locali di introdurre autonomamente definizioni agevolate per i tributi di propria spettanza; Rottamazione e tributi locali, Sebastiani: Il Comune si è attivato da gennaio per la definizione agevolata; Rottamazione dei tributi locali: come funzionerà lo stralcio di multe e interessi secondo il nuovo piano.

Benevento, dalla Giunta via libera alla definizione agevolata dei tributiLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi della legge n. 199/2025 e allo schema di regolament ... ntr24.tv

Brindisi verso la definizione agevolata dei tributi locali: ecco cosa prevede il regolamento che sarà portato in ConsiglioIl Comune di Brindisi si prepara ad attivare la definizione agevolata delle entrate comunali, lo strumento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 che consente ai ... brundisium.net

#Cronaca CASAMICCIOLA, RICHIESTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI: CHIESTA UNA VALUTAZIONE AL COMUNE - facebook.com facebook