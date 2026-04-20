Perugia | ok alla sala per David Sassoli bocciati monumento alle Foibe e passerella sul Tevere

Durante una recente seduta del consiglio comunale a Perugia, sono state approvate diverse iniziative. È stata concessa una sala dedicata a David Sassoli, mentre sono stati bocciati un monumento alle Foibe e una passerella sul Tevere. Le decisioni hanno coinvolto tre proposte di diverso contenuto, con risultati che hanno portato a votazioni opposte tra loro.

Una seduta del consiglio comunale di Perugia all'insegna della memoria e delle infrastrutture, con tre votazioni dai risultati opposti. Da un lato, l'approvazione unanime dell'intitolazione di una sala a David Sassoli; dall'altro, il secco no della maggioranza al monumento per le vittime delle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia, intitolazione di una sala della biblioteca a David Sassoli: "Attuare la delibera consiliare del 2022""Attuare la delibera consiliare per intitolare a David Sassoli una sala della biblioteca di San Matteo degli Armeni". Leggi anche: Friuli, cuore di maiale insanguinato gettato sul monumento alle Foibe Panoramica sull’argomento Perugia, intitolazione di una sala della biblioteca a David Sassoli: Attuare la delibera consiliare del 2022Attuare la delibera consiliare per intitolare a David Sassoli una sala della biblioteca di San Matteo degli Armeni. Con tredici voti favorevoli e un astenuto la quarta commissione consiliare ha appr ... perugiatoday.it Sala di Palomar dedicata a David SassoliIl 4 maggio si terrà la cerimonia di intitolazione della sala Conferenze di Palomar a David Maria Sassoli a San Giovanni. Parteciperà anche Giuliano Amato con una Lectio Magistralis sul tema La ... lanazione.it