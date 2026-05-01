A Miami, il pilota francese ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche, precedendo il campione in carica e un giovane talento. La sessione si è svolta dopo un mese di pausa, causata dal rinvio delle gare in Bahrain e in Arabia Saudita a causa di tensioni nella regione. La pista si è presentata particolarmente calda e trafficata, con diverse vetture che hanno sfiorato i limiti durante le prove.

Rieco la Formula 1 dopo un mese di stop per il conflitto in Medio Oriente e l’annullamento dei gran premi in Bahrain e Arabia Saudita. Si riparte da Miami e nella prima ora e mezzo di prove libere, tra giri veloci e simulazioni di gara, il miglior tempo è quello di Charles Leclerc sulla Ferrari SF-26. Le modifiche apportate dai meccanici di Maranello alla Rossa hanno dato gli esiti sperati anche se non è il caso di farsi troppe illusioni perchè già in passato la Ferrari era stata davanti a tutti nelle prove libere per poi essere superata dalle Mercedes nelle prove per le qualifiche. Di sicuro non è stato un buon venerdì per le “frecce d’argento”.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A Miami è Leclerc il più veloce davanti a Verstappen e Piastri

The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4

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