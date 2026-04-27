Oroscopo maggio 2026 | classifica lavoro e denaro Luna Piena Scorpione e Luna Blu

A quattro giorni dall'inizio di maggio, il cielo si sta già muovendo con alcuni eventi che coinvolgono il lavoro e il denaro. Il Sole in Toro si trova in posizione favorevole e, nel frattempo, venerdì 1° maggio alle 17:22 si verifica la Luna Piena in Scorpione, evento che segna l'inizio di un periodo ricco di energie. Un secondo fenomeno, la Luna Blu, è previsto nel corso del mese.

A quattro giorni da maggio, il cielo ha già acceso i motori: oggi il Sole in Toro ti sta preparando il terreno e venerdì 1° maggio alle 17:22 la Luna Piena in Scorpione apre ufficialmente il mese più fertile della primavera. Maggio 2026 si muove in due tempi precisi — la prima metà costruisce radici concrete, la seconda fa circolare contatti e occasioni — e tra il 14 e il 22 maggio si concentra.🔗 Leggi su Feedpress.me

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La settimana della Luna Piena in Scorpione non fa sconti. Porta a galla conti, desideri, verità, scelte rimandate troppo a lungo. Ma soprattutto ci chiede una cosa: capire cosa vale davvero la pena trattenere… e cosa invece è arrivato il momento di lasciare - facebook.com facebook