A Lecco nasce la fabbrica delle idee | 54 ore per inventarsi un lavoro e creare una startup

A Lecco, presso l'Officina Badoni in corso Matteotti 7, si svolgerà un evento di tre giorni dedicato all'innovazione e all'imprenditorialità. L'iniziativa, rivolta a chi desidera sviluppare un'idea di lavoro o avviare una startup, prevederà un percorso di 54 ore di lavoro collaborativo. La struttura, già nota come spazio culturale e sede della Fondazione Comunitaria del Lecchese, sarà il luogo scelto per questa esperienza unica nel territorio.

L'Officina Badoni, in corso Matteotti 7, è abituata a ospitare eventi. Casa della Fondazione Comunitaria del Lecchese e punto di riferimento crescente per la vita culturale della città, tra il 12 e il 14 giugno diventerà il laboratorio di qualcosa di inedito per il territorio lecchese: il.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate L’Associazione Fabbrica delle idee Arezzo, lancia alcune idee per la cittàArezzo, 14 aprile 2026 – L’Associazione Fabbrica delle idee Arezzo, lancia alcune idee per la città di Arezzo. Nasce laboratorio dell’innovazione. Un incubatore di idee e progetti per startup e imprese di vallataCon l’apertura di “Casentino Tech Hub Resilia” (CTH Resilia), il nuovo spazio interamente dedicato all’innovazione tecnologica e alla crescita delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Lecco nasce la fabbrica delle idee: 54 ore per inventarsi un lavoro e creare una startup; ? Lecco Football Cup: gli studenti si sfidano per la gloria. Chi vince va in Supercoppa; Lecco Football Cup: scendono in campo 6 scuole superiori; Lecco, nasce uno dei primi Centri per la giustizia riparativa in Italia: spazio di mediazione tra vittime e autori di reato. Festival dello sviluppo sostenibile: al via la prima edizione made in Lecco con 27 eventi tra città e territorioLecco si prepara ad accogliere, per la prima volta in forma strutturata, il Festival dello sviluppo sostenibile - Lecco 2026, iniziativa inserita nel circuito nazionale promosso da ASviS, rete nata ne ... leccotoday.it Lecco, Patto per il Nord lancia Colombo sindacoLecco (Lècch) – Presentata ufficialmente allo Spazio eventi Oto Lab di Lecco la candidatura a sindaco di Giovanni Colombo, sostenuta dalla lista Patto per il Nord - Colombo sindaco, un progetto civico ... corrieredilecco.it Nasce NaviBus: da Lecco a Bellagio con un solo biglietto! Dal 1° maggio arriva una novità per muoversi sul lago: con “NaviBus - Navigando per Lecco” sarà possibile viaggiare tra Lecco e Bellagio utilizzando autobus e battelli con un unico biglietto. L’ini - facebook.com facebook