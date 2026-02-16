Trump annuncia un piano da 5 miliardi per la ricostruzione di Gaza

Donald Trump ha annunciato un investimento di oltre 5 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza, spiegando che gli Stati Uniti e i loro alleati stanno preparando questo grande sforzo. La cifra si concentra sulla riparazione delle infrastrutture danneggiate e sulla ripresa economica della regione. Trump ha anche ricordato di aver presentato un piano nel ottobre scorso, che mira a risolvere il conflitto e che, secondo lui, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Oltre  5 miliardi di dollari  per la ricostruzione di Gaza. È la somma che Stati Uniti ed alleati si preparano ad investire per il futuro della Striscia, secondo quanto ha annunciato via social Donald Trump: « Lo scorso ottobre ho pubblicato un Piano per la fine definitiva del conflitto a Gaza e la nostra Visione è stata adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Poco dopo, abbiamo facilitato gli  aiuti umanitari  a velocità record e ottenuto il rilascio di ogni ostaggio, vivo e deceduto. Proprio il mese scorso, una ventina di illustri Membri Fondatori si sono uniti a me a Davos, in Svizzera, per celebrarne la costituzione ufficiale e presentare una visione coraggiosa per i civili di Gaza e, in ultima analisi, ben oltre Gaza: la  pace nel mondo! ». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump lancia il “Board of Peace”: 5 miliardi di dollari per Gaza tra aiuti, ricostruzione e sicurezza.

Donald Trump ha annunciato il lancio del “Board of Peace”, un progetto che mira a raccogliere oltre 5 miliardi di dollari per Gaza.

Trump annuncia: "Dal Board of peace 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ma Hamas consegni le armi"

Donald Trump ha dichiarato che il Board of peace, un organismo internazionale da lui creato, investirà 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ma ha anche esortato Hamas a consegnare le armi.

