Secondo fonti ufficiali, Israele starebbe pianificando un'operazione militare in Libano con l'intento di controllare tutta l'area a sud del fiume Litani e di eliminare le strutture di Hezbollah. Questa possibile escalation segue le azioni già intraprese a Gaza e si ipotizza che le forze israeliane predispongano nuove operazioni di terra nella regione. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Nuove operazioni di terra in Medio Oriente? Israele starebbe pianificando un'espansione della sua operazione in Libano, con l'obiettivo di conquistare tutta l'area a sud del fiume Litani e di smantellare completamente l'infrastruttura militare di Hezbollah. Lo rivela Axios, che cita fonti israeliane e americane, secondo cui si tratterebbe della più massiccia invasione del Paese vicino dal 2006. "Faremo quello che abbiamo fatto a Gaza", ha detto una fonte israeliana, in un riferimento alla distruzione degli edifici che Hezbollah usa per custodire le armi e da cui lancia attacchi. Le forze armate israeliane intanto hanno attaccato il ponte Al-Khardali, che connette Nabatiye e Marjeyoun, nel sud del Libano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il piano di Israele per invadere il Libano: "Faremo come a Gaza"

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