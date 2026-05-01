A Foggia otto nuovi Maestri del Lavoro | Stelle al Merito a dipendenti di Leonardo Poste e Poligrafico

A Foggia otto lavoratori sono stati premiati con la ‘Stella al Merito del Lavoro’, un riconoscimento che viene assegnato a dipendenti di aziende pubbliche e private con almeno 50 anni di età e 25 di attività continuativa. Tra i premiati ci sono impiegati di aziende come Leonardo, Poste e il Poligrafico. La cerimonia si è svolta oggi nella città pugliese, con la consegna delle onorificenze.

Sono otto i foggiani insigniti oggi della ‘Stella al Merito del Lavoro’, onorificenza che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25.Il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Stelle al Merito del Lavoro 2026, otto nuovi Maestri in provincia di AvellinoInsigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro. Stelle al merito, l'Umbria celebra diciotto nuovi Maestri del lavoroSi è svolta del Salone Bruschi della Prefettura di Perugia la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro a 16 dei 18 lavoratori umbri... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Otto nuovi Maestri del lavoro in provincia di Arezzo; Diciotto nuovi Maestri del Lavoro in Umbria: la cerimonia il 1° Maggio in Prefettura. Venti nuovi Maestri del lavoroSono venti i nuovi Maestri del Lavoro, che si sono distinti per impegno, competenza e responsabilità nel corso della loro carriera nei vari settori produttivi. La cerimonia di consegna delle Stelle al ... rainews.it Il prefetto Scalfaro incontra i nuovi Maestri del Lavoro biellesiNella mattinata di mercoledì il prefetto di Biella, Elena Scalfaro, ha ricevuto i nuovi Maestri del Lavoro della provincia di Biella ... laprovinciadibiella.it Ecco chi sono i Maestri del Lavoro premiati dal prefetto Enrico Ricci - facebook.com facebook Genova celebra i nuovi Maestri del Lavoro con le Stelle al Merito. Salis: “Occasione per riflettere sul significato profondo del lavoro” x.com