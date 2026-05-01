A Cotignola una notte per scoprire il patrimonio fortificato

Venerdì 8 maggio si terrà a Cotignola la prima edizione della “Night of fortresses”, un evento internazionale dedicato alla scoperta del patrimonio fortificato e della storia locale. L’iniziativa, realizzata grazie al progetto europeo Fortic Interreg Italia-Corazia, offre l’opportunità di visitare le strutture fortificate presenti nel territorio in un’unica notte. La manifestazione coinvolge diversi siti e prevede aperture serali e visite guidate.

Venerdì 8 maggio arriva per la prima volta a Cotignola la “Night of fortresses” o Notte delle fortezze: un evento internazionale alla scoperta del patrimonio fortificato e della storia dei territori, sostenuto dal progetto europeo Fortic Interreg Italia-Corazia. Alle 18.30 dal giardino della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Glocky & Fashion Forty - Stare Senza (Instrumental) Notizie correlate Patrimonio da (ri)scoprire. Viaggio nel bunker di ComoUna testimonianza unica della Seconda guerra mondiale, perfettamente conservata e aperta al pubblico con visite guidate per tutto il mese di maggio. Cevolani 90 anni: 27 marzo, Notte del Liceo e patrimonioLa primavera del 2026 segna un momento di svolta per il Liceo Cevolani, che sta per compiere novant’anni di storia educativa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al via i concerti di Romagna in fiore: il primo appuntamento in provincia è a Cotignola con la Bandabardò; Romagna in Fiore, Bandabardò in concerto a Cotignola il 2 maggio all’Arena delle Balle di Paglia; Rapina a 17enne a Cervia. Condannati due giovani; L’ENERGIA DI BANDABARDÒ PER IL SECONDO APPUNTAMENTO DI ROMAGNA IN FIORE. La notte a Cotignola. Ordine di evacuare, rispondono in 68: Ora la mappaturaA Cotignola quella tra 25 e 26 dicembre è stata di nuovo l’ennesima lunga notte. Le ordinanze emesse nel pomeriggio – quella di evacuazione per le 2685 persone residenti entro i 300 metri dal fiume ... ilrestodelcarlino.it Cotignola: una mostra fotografica al museo Varoli per il progetto «Uno sguardo che abita»Inaugura il 7 maggio la nuova esposizione delle foto scattate da Marco Zanella tra il 2018 e il 2021 per documentare la comunità agricola cotignolese fra tradizione e cambiamento ... ravenna24ore.it L'energia di Bandabardò a Cotignola per Romagna in Fiore - facebook.com facebook