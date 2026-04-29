patrimonio da riscoprire viaggio nel bunker di como

Un bunker ben conservato della Seconda guerra mondiale sarà aperto al pubblico per visite guidate durante tutto il mese di maggio. La struttura rappresenta una testimonianza concreta di quel periodo storico e permette di scoprire gli spazi e le caratteristiche dell’epoca. L’iniziativa offre l’opportunità di esplorare un patrimonio che altrimenti rimarrebbe nascosto, offrendo un’occasione per conoscere da vicino un pezzo importante della memoria collettiva.

Una testimonianza unica della Seconda guerra mondiale, perfettamente conservata e aperta al pubblico con visite guidate per tutto il mese di maggio. Il bunker antiaereo e antigas di Como fu costruito sotto la sede della Croce rossa quando correva l’anno 1937, sotto il regime fascista, in un territorio strategico per la vicinanza con la Svizzera, a pochi passi dalle mura della città. "Un regio decreto imponeva alle nuove costruzioni private un bunker per proteggere la popolazione – spiega Francesca Corradini, della Cri di Como – e questa struttura era destinata a chi lavorava qui". Slow Lake Como organizza ogni mese visite guidate, alla scoperta di un rifugio poco conosciuto dagli stessi comaschi, in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa, che apre le porte anche del suo museo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patrimonio da (ri)scoprire. Viaggio nel bunker di Como

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