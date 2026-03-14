Cevolani 90 anni | 27 marzo Notte del Liceo e patrimonio

Il Liceo Cevolani si prepara a festeggiare i suoi 90 anni, con un evento il 27 marzo che coinvolgerà la Notte del Liceo e il patrimonio storico dell’istituto. La primavera del 2026 rappresenta un momento importante per la scuola, che si avvicina a questo traguardo con una serie di iniziative rivolte alla comunità. La data sarà occasione per celebrare la lunga tradizione educativa dell’istituto.

La primavera del 2026 segna un momento di svolta per il Liceo Cevolani, che sta per compiere novant’anni di storia educativa. A partire da oggi e lungo i prossimi mesi, un calendario fitto di eventi trasformerà l’istituto in un centro vivace di incontro culturale, coinvolgendo studenti, docenti e cittadini in celebrazioni che legano il passato al presente. Tra conferenze sul patrimonio, serate teatrali e visite guidate alla sede storica, la scuola si prepara a celebrare non solo la sua longevità, ma anche il suo ruolo attivo nel tessuto sociale ferrarese. Oggi stesso, presso il Palazzo del Governatore nella Sala Zarri, prende avvio questa stagione commemorativa con un intervento di Giuseppe Lipani, presidente della sezione di Ferrara di Italia Nostra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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