L’area di Sieci, nel comune di Pontassieve, ospita la Sagra del fritto misto, evento gastronomico che si svolge in due fine settimana consecutivi. Le date sono il 21 e 22 marzo e il 28 e 29 marzo. Durante l’evento vengono proposti piatti di fritto misto, attirando visitatori dalla zona circostante. La manifestazione si svolge in un’area dedicata nel centro di Sieci.

L'area di Sieci, nel comune di Pontassieve, ospita la , un appuntamento gastronomico che si sviluppa su due fine settimana consecutivi, precisamente il 21, 22, 28 e 29 marzo. L'iniziativa ha luogo in Piazza Chiari 5 ed è organizzata dalla Croce Azzurra di Pontassieve con una finalità solidale: il ricavato della manifestazione sarà infatti destinato alla raccolta fondi per il rinnovo del parco macchine dell'associazione. Il menu proposto per l'occasione è particolarmente ricco e variegato, comprendendo antipasti, primi piatti e dolci, ma il vero protagonista resta il fritto misto, declinato nelle varianti di pesce, carne e verdure. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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