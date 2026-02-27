Sabato 28 febbraio, sul circuito di Buriram in Thailandia, si svolgeranno le prove libere 2, le qualifiche e la gara Sprint del GP della Thailandia 2026. La programmazione di queste sessioni sarà trasmessa in chiaro su TV8, coinvolgendo le categorie di MotoGP, Moto2 e Moto3. L’intera giornata di gare rappresenta l’apertura ufficiale del campionato mondiale di motociclismo 2026.

La diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 09.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 04.50. Di seguito il programma del GP della Thailandia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming. Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in chiaro TV8 HD (solo qualifiche e Sprint Race). Diretta streaming: in abbonamento Sky Go e NOW, in chiaro tv8.it (solo qualifiche e Sprint Race). Francesco Bagnaia non si nasconde: “Ho sbagliato io. Aprilia e Bezzecchi hanno un grande vantaggio” Ancora una volata, questa volta decisa praticamente sul colpo di reni, al Giro di Sardegna 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaro

A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Abu Dhabi 2025: programma qualifiche, differita in chiaroLe qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi si disputeranno nel pomeriggio di sabato 6 dicembre.

A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2025: programma in chiaroInizia oggi il grande fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento della stagione F1.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026, a che ora e dove vederla in tv: scaletta e ordine d'uscita Nazioni; Usa-Canada, finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: a che ora e dove vederla in diretta; A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 19 febbraio, italiani in gara, streaming.

Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orariLeggi su Sky TG24 l'articolo Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, a che ora finisce: prima serata ‘maratona’, poi Carlo Conti corre fino alla finale. Tutti gli orariTutti gli orari della 76ª edizione di Sanremo 2026: dalla prima serata maratona fino alla finale di sabato con Carlo Conti e Laura Pausini. libero.it

MotoGP Thailandia, mai sottovalutare Marc Marquez: il campione prepara il contrattacco #motogp #thaigp #marcmarquez #mm93 #ducati #corsedimoto x.com

Bagnaia chiude 15° nelle prequalifiche MotoGP in Thailandia ed è costretto al Q1. Il pilota assolve Ducati e si prende la responsabilità: “Ho fatto casino io”, tra fretta, scelta di setup e meteo - facebook.com facebook