Domani, a Caldana, sarà intitolata una strada a Mario Francesco Maiani in occasione del centenario della sua nascita. L'iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione di Mutuo Soccorso. La cerimonia si svolgerà nella frazione di Caldana, con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura di Maiani. La nuova via sarà dedicata al suo nome come riconoscimento pubblico.

Domani il Comune, in collaborazione con l’associazione di Mutuo Soccorso, rende omaggio a Mario Francesco Maiani (nella foto), nel centenario della nascita, con l’intitolazione di una via nella frazione di Caldana. "Quella di Mario Maiani è una figura di alto profilo morale e civile che ha lasciato segni tangibili nella comunità di Gavorrano e in tanti Paesi del mondo – dice la sindaca Stefania Ulivieri –. Un uomo che ha contribuito a migliorare le condizioni di vita di tanti bambini, di tanti anziani, di uomini e donne. Con i suoi lasciti ha permesso la costruzione di case di riposo, di strutture sanitarie, ospedali, cliniche, poliambulatori in diversi Paesi dell’Africa e del Sud America, in Etiopia, Congo, Nigeria, Camerun, Bolivia e Perù".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Caldana una via a Mario Maiani

Notizie correlate

TS – “Obiettivo raggiunto. Joao Mario è una bella sorpresa ma una cosa mi ha preoccupato…”Grande felicità per l’autore del gol vittoria Joao Mario: “Sono molto contento, è stato un gol molto importante per la squadra e per la...

“Pennella? Penso si fosse invaghito di me. Con Berlusconi inseparabili, una volta ad Arcore facemmo una riunione correndo. Una persona che ammiro? Mario Draghi”: così Cecchi PaoneAlessandro Cecchi Paone sta per uscire con un manuale sull’intelligenza artificiale, “AI per tutti”, e si racconta al Corriere, premettendo di non...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Una via intitolata a Mario Maiani: Caldana non dimentica il suo benefattore; A Caldana una via a Mario Maiani.

A Caldana una via a Mario MaianiDomani il Comune, in collaborazione con l’associazione di Mutuo Soccorso, rende omaggio a Mario Francesco Maiani (nella foto), nel centenario della nascita, con l’intitolazione di una via nella ... lanazione.it

Una via in memoria di Maria Francesco Maiani: cerimonia di intitolazione in paeseA Caldana, in provincia di Grosseto, intitolazione di una via in memoria di Maria Francesco Maiani. Ecco quando ... grossetonotizie.com

Una via intitolata a Mario Maiani: Caldana non dimentica il suo benefattore - Il Giunco x.com

Tutta la comunità è invitata a questo evento, per ricordare il caldanese Mario Francesco Maiani, donatore benemerito, che ha fatto tanto per il nostro paese e non solo! #caldana - facebook.com facebook