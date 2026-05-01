A 300 anni dalla canonizzazione le celebrazioni per San Pellegrino Laziosi

Il primo maggio si sono svolte le celebrazioni in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Pellegrino Laziosi. La giornata ha visto una grande partecipazione di fedeli, resa più piacevole dal sole e dall’aria fresca e ventilata. L’evento si inserisce in un anno di particolare rilevanza, segnato dalla ricorrenza ufficiale della proclamazione del Santo come compatrono della città.

Una partecipazione numerosa, favorita dal sole e da un’aria fresca e ventilata, ha accompagnato il 1° maggio le celebrazioni per San Pellegrino Laziosi, in un anno particolarmente significativo: ricorrono infatti i 300 anni dalla canonizzazione del Santo, avvenuta nel 1726. Diversamente da quanto.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Giubileo per i 300 anni della canonizzazione di San Pellegrino: previsto l'arrivo di migliaia di devoti a ForlìSarà un anno di giubileo e di indulgenza a Forlì, quello che partirà il 1 maggio, festa di San Pellegrino. Alla basilica di San Pellegrino Laziosi il Concerto di Pasqua del Coro Città di ForlìIl Coro Città di Forlì Aps anche quest'anno propone il tradizionale Concerto di Pasqua, giunto alla sua quinta edizione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giubileo per i 300 anni della canonizzazione di San Pellegrino: previsto l'arrivo di migliaia di devoti a Forlì; San Pellegrino Laziosi. Alla scoperta della sua vita grazie al paleopatologo; Forlì, la Tac al corpo di San Pellegrino Laziosi svela i misteri della sua cancrena alla gamba: Morto 681 anni fa, per i fedeli non si sedeva e non si distendeva mai; Forlì. Ricoverato San Pellegrino, la scienza svela nuovi dettagli. San Pellegrino Laziosi. Alla scoperta della sua vita grazie al paleopatologoIl 1° maggio partono le celebrazioni a 300 anni dalla canonizzazione. Il sindaco Zattini: Da paziente oncologico, ho ricevuto molti suoi santini. . ilrestodelcarlino.it Forlì. Ricoverato San Pellegrino, la scienza svela nuovi dettagliNel quadro delle celebrazioni per il Giubileo dei 300 anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, prende forma anche un articolato percorso ... corriereromagna.it A trecento anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, sabato 2 e domenica 3 maggio non perdete la 4^ edizione delle : un ricco calendario di eventi per celebrare il co-patrono di Forlì, San Pellegrino Laziosi. - facebook.com facebook