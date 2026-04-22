Giubileo per i 300 anni della canonizzazione di San Pellegrino | previsto l' arrivo di migliaia di devoti a Forlì

Il 1 maggio, festa di San Pellegrino, segnerà l'inizio di un anno di celebrazioni a Forlì in occasione dei 300 anni dalla sua canonizzazione. Durante questo periodo, sono previsti eventi religiosi e pellegrinaggi che coinvolgeranno migliaia di devoti provenienti da diverse zone. La città si prepara a ospitare numerosi partecipanti in occasione di questa ricorrenza, accompagnata da un calendario di iniziative religiose e culturali.

Sarà un anno di giubileo e di indulgenza a Forlì, quello che partirà il 1 maggio, festa di San Pellegrino. L'occasione è il terzo centenario della canonizzazione dell'unico santo forlivese riconosciuto dalla Chiesa. Diverse le iniziative previste per quest'anno giubilare, concesso dalla Santa.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Rio de Janeiro, migliaia di devoti in acqua per omaggiare YemanjáMigliaia di devoti vestiti con abiti bianchi si sono riuniti su una spiaggia di Rio de Janeiro per offrire preghiere e omaggi a Yemanjá, la dea... Alla basilica di San Pellegrino Laziosi il Concerto di Pasqua del Coro Città di ForlìIl Coro Città di Forlì Aps anche quest'anno propone il tradizionale Concerto di Pasqua, giunto alla sua quinta edizione.