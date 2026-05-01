La GSD Foundation ETS ha avviato una campagna per il 5xMille con l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca e iniziative di umanizzazione nel settore sanitario del Gruppo San Donato. La raccolta mira a sostenere studi medici e migliorare l’assistenza ai pazienti, coinvolgendo i contribuenti nella scelta di destinare una parte delle proprie tasse a questi scopi. La campagna si rivolge ai cittadini italiani, invitandoli a devolvere il 5xMille con una firma sulla dichiarazione dei redditi.

? Cosa sapere GSD Foundation ETS lancia campagna 5xmille per ricerca e umanizzazione nel Gruppo San Donato.. I fondi finanziano diagnostica avanzata e oltre 360 attività di supporto psicologico ai pazienti.. La GSD Foundation ETS avvia una nuova campagna dedicata al 5xmille per finanziare la ricerca medica, potenziare i programmi di prevenzione e arricchire l’umanizzazione delle cure all’interno del Gruppo San Donato. L’ente non profit, che opera per generare un impatto tangibile sulla quotidianità dei pazienti e dei loro nuclei familiari, ha delineato un piano d’azione che tocca diversi pilastri della sanità moderna. L’obiettivo primario è...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5xmille per la ricerca: il piano per curare cuore e benessere

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