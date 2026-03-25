pet therapy in oncologia slam il border collie che aiuta a curare il cuore

A partire da giovedì 26 marzo, un border collie di otto anni prenderà parte alle attività di supporto nel day hospital oncologico di un ospedale nella provincia di Pistoia. L’animale sarà presente per far compagnia ai pazienti in attesa, offrendo un esempio di pet therapy che si svolgerà all’interno della struttura sanitaria. La presenza del cane è stata programmata per sostenere il benessere dei pazienti durante le visite.

Agliana (Pistoia), 25 marzo 2026 – Slam, affettuosa border collie di otto anni, da giovedì 26 marzo farà compagnia ai pazienti in attesa al day hospital oncologico dell’ ospedale San Jacopo di Pistoia. Parte il progetto “ Aspetta con Slam ” nel reparto di Oncologia del San Jacopo, il primo nell’Asl Toscana centro che prevede pet therapy a favore dei pazienti oncologici e di chi li accompagna (familiari o caregiver). Tutti i giovedì, dalle 9.30 alle 11.30, Slam, educata e formata per interventi assistiti con animali, sarà presente negli spazi allestiti vicino alla sala d’attesa, accompagnata da operatori esperti del settore, disponibile a interagire con i pazienti e i loro accompagnatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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