Durante un convegno organizzato dall'Ance, l'Associazione nazionale costruttori, si è discusso di come prevenire i danni causati da eventi estremi in Italia. Il dibattito ha toccato temi come le strategie per proteggere le aree più vulnerabili e la proposta di un piano in cinque punti per rafforzare le strutture e ridurre i costi delle emergenze. Tra gli argomenti affrontati anche il concetto di

Si è parlato anche di "città spugna", nel convegno "Un piano per l'Italia", organizzato dall'Ance, l'Associazione nazionale costruttori, con la direzione di Francesco Rutelli. E poco dopo che il professore Giuseppe Scarascia Mugnozza ha spiegato come un aumento di superfici porose e verdi ridurrebbe le ondate di piena nelle nostre strade, Roma è stata colpita da una bomba d'acqua. Con i soliti disagi. La Capitale non è ancora una "città spugna". Se lo diventasse, ridurrebbe lo scorrimento di acqua al 10-20% e sarebbe in grado di trattenerne una riserva per i periodi siccitosi. Fantascienza? No, presente. In Cina circa 200 centri urbani hanno adottatoquesto modello.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Eventi estremi, prevenire costa meno che curare». Ance, il piano in 5 punti per proteggere l'Italia

Notizie correlate

Uomini sulla quarantina, ecco i consigli per evitare la sala operatoria: prevenire è davvero meglio che curareSuperata la soglia dei quarant’anni, per molti uomini arriva il momento in cui il corpo inizia a chiedere il conto.

“Eventi estremi più intensi, Italia a rischio: fondamentale l’adattamento”La climatologa Elisa Palazzi: il ciclone Harry nel Sud Italia è stato impressionante, fa capire quanto sia importante prepararsi.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Eventi estremi, prevenire costa meno che curare. Ance, il piano in 5 punti per proteggere l'Italia; Cyber-spie e dossieraggi, la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali.

«Eventi estremi, prevenire costa meno che curare». Ance, il piano in 5 punti per proteggere l'ItaliaSi è parlato anche di città spugna, nel convegno Un piano per l'Italia, organizzato dall'Ance, l'Associazione nazionale costruttori, con ... ilmessaggero.it

Ance: in 3 mesi l’Italia ha già speso il budget annuale per le emergenze climatiche di 1,2 miliardiNei primi tre mesi del 2026 sono stati già spesi 1,2 miliardi per affrontare le emergenze climatiche in Italia. Una cifra che supera i 933 milioni stanziati con la legge di Bilancio per affrontare le ... milanofinanza.it

In questi giorni Il Consiglio Generale di ANCE Associazione nazionale Costruttori Edili di Confindustria Taranto ha designato i propri rappresentanti negli enti bilaterali dell’edilizia, strumenti fondamentali per garantire #tutele, #formazione e #sicurezza a lavor - facebook.com facebook

Un Piano per l’Italia, le proposte #Ance contro il dissesto idrogeologico ance.it/2026/04/un-pia… x.com