? Cosa sapere Il quotidiano avvia il tour Insieme in nove città italiane dal 30 aprile 2026.. Il confronto tra giornalisti e cittadini mira a integrare le istanze locali nel dibattito nazionale.. Il tour Insieme coinvolgerà nove città italiane per celebrare i cinquant’anni di attività del quotidiano attraverso un confronto diretto tra giornalisti e cittadini sul domani del Paese. L’iniziativa, che si ripresenta per la seconda volta in un arco temporale di dodici mesi, nasce come una serie di appuntamenti di un giorno pensati per ricostruire il percorso storico della testata. Il programma prevede momenti di dialogo dedicati alla conoscenza dei territori locali, con l’obiettivo di condividere riflessioni e visioni riguardanti le traiettorie future della nazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 50 anni di storia: il tour in 9 città per dialogare con i cittadini

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